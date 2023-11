Medio Oriente, scatta la tregua. Quanto durerà il cessate il fuoco

24 novembre 2023 a

Scatta la tregua tra Israele e Hamas dopo 49 giorni di guerra e quasi 15mila morti. Il cessate il fuoco, che durerà almeno 4 giorni, è scattato alle 7 nella striscia di Gaza. Comincia quindi il rilascio scaglionato di 50 ostaggi israeliani e di 150 detenuti palestinesi come previsto dall’accordo. Alle 16 ora locale (le 15 in Italia) è attesa la liberazione di 13 ostaggi israeliani, donne e bambini cui seguirà il rilascio di una trentina di donne e minorenni palestinesi dalle carceri israeliane. La tregua dovrebbe interessare anche il confine nord di Israele infuocato dagli scontri contro gli hezbollah libanesi.

La tregua fra Israele e Hamas, insomma, è iniziata ma è difficile dire se resisterà. L’esercito israeliano (Idf) ha detto che le sirene che avvisano di potenziali razzi in arrivo sono suonate in due comunità israeliane vicino a Gaza, ma non c’è alcuna conferma immediata che si fossero verificati attacchi o eventuali danni o vittime. Sembra che le ostilità siano continuate fino all’ultimo momento, con le forze israeliane che avrebbero attaccato durante la notte l’ospedale indonesiano nel nord di Gaza, oltre a colpire un edificio residenziale nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. D'altronde giornalisti della Cnn e della Bbc a Sderot hanno parlato di un attacco aereo israeliano e del suono di armi leggere, droni e mortai a meno di un’ora dell’inizio della tregua.