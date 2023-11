Medio Oriente, perché è stata rinviata la liberazione degli ostaggi di Hamas

23 novembre 2023 a

Medio Oriente, lo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e Hamas previsto per giovedì 23 novembre è stato rimandato. Ma perché si è arrivati a questo punto? Secondo alcune fonti, il ritardo relativo al rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas sarebbe dovuto a divergenze sul luogo della loro consegna. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo la testata americana Israele vorrebbe che i prigionieri vengano consegnati alla Croce Rossa per poi trasferirli in patria mentre Hamas vorrebbe consegnarli direttamente all’Egitto.

Intanto le autorità del Cairo hanno ricevuto la lista con i nomi dei primi 10 ostaggi che dovrebbero essere liberati da Hamas mentre proseguono le trattative per attuare l’intesa. Lo ha riferito sempre il Wall Street Journal citando un funzionario egiziano.