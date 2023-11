Gli Usa provano a frenare Israele: "Troppe vittime palestinesi a Gaza"

10 novembre 2023 a

Gli Stati Uniti provano a mettere un freno all'offensiva di Israele nella Striscia di Gaza. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che sono "troppi" i palestinesi morti e che soffrono per l’offensiva di Israele contro Hamas a Gaza e che, sebbene la decisione israeliana di introdurre pause umanitarie in alcuni settori del Nord della Striscia sia positiva, questo passo non è sufficiente. Il capo della diplomazia statunitense ha detto che "troppi palestinesi sono stati uccisi, troppi hanno sofferto in queste ultime settimane" e che dovrebbe essere fatto tutto il possibile per prevenire ulteriore sofferenza e rendere più proficua l’assistenza di cui hanno bisogno.

Parlando a New Delhi al termine di un intenso tour diplomatico di nove giorni in Medio Oriente e Asia, Blinken ha spiegato che gli Stati Uniti "apprezzano" gli ultimi passi israeliani per consentire ai civili palestinesi di trovare rifugio nel Sud della Striscia, ma ha detto che "molto resta ancora da fare". "Penso che siano stati fatti progressi. Ma sono anche molto chiaro sul fatto che c’è ancora molto da fare in termini di protezione dei civili e fornitura di aiuti umanitari"; e ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno lavorando su "piani concreti per raggiungere questo obiettivo".

Le parole di Blinke sono l'ennesimo segnale che l’amministrazione Biden sta aumentando la pressione su Israele. Anche affinché lo Stato ebraico fermi la violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata, nel timore che se questa continua incontrollata possa far scoppiare un secondo pericolosissimo fronte oltre quello di Gaza. Con 14 palestinesi uccisi a Jenin e 4 in altre località della Cisgiordania solo ieri, Joe Biden e gli altri esponenti della sua amministrazione stanno aumentando le condanne pubbliche delle violenze dei coloni e le pressioni private su Tel Aviv. In una telefonata con il presidente Isaac Herzog nei giorni scorsi, la vice presidente Kamala Harris ha "sottolineato che deve aumentare la stabilità e la sicurezza in Cisgiordania e che i coloni estremisti devono rispondere delle loro azioni violente». Anche Biden ha sollevato la questione nella sua ultima telefonata con Benjamin Netanyahu. Tuttavia gli sforzi e le pressioni di Washington secondo molti non sono destinati ad avere risultati, dal momento che il governo ddi Netanyahu è sostenuto da esponenti del movimento più estremista dei coloni.