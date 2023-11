Assedio a Gaza, Usa avvertono Israele: "Tempo limitato", il vero rischio della guerra

10 novembre 2023 a

a

a

L’esercito israeliano ha "poco tempo" per portare a termine le sue operazioni a Gaza prima che la rabbia tra gli arabi nella regione e la frustrazione negli Stati Uniti e in altri paesi per il crescente numero di vittime civili limitino l’obiettivo di Israele di sradicare Hamas. È quanto hanno detto questa settimana funzionari statunitensi, come riferisce il New York Times. "Penso che più a lungo va avanti, più può diventare difficile", ha detto il generale americano Charles Q. Brown, presidente dello Stato maggiore congiunto e massimo consigliere militare del presidente Joe Biden, parlando ai giornalisti, "più velocemente si arriva al punto in cui si fermano le ostilità, meno ci saranno conflitti per la popolazione civile che si trasforma in qualcuno che ora vuole solo essere il prossimo membro di Hamas".

Stelle di David e svastiche, sfregio al Ghetto: allarme odio antisemita

Un messaggio forte e chiaro da Washington. Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken è in missione in India dove cercherà di rafforzare i rapporti degli Usa con il Paese asiatico come contrappeso regionale alla Cina e, allo stesso tempo, tenterà di ottenere il sostegno di Delhi sulla guerra di Israele con Hamas. Il primo ministro Narendra Modi ha dichiarato di essere "solidale con Israele" e il mese scorso l’India ha inviato in aereo aiuti all’Egitto per i civili palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza.