Medio Oriente, il sospetto di Crosetto: chi c'è dietro l'antisemitismo

10 novembre 2023

Manifestazioni di antisemitismo? «Sono meno forti in Italia rispetto ad altri Paesi europei. L’antisemitismo è presente nella nostra società. Sta emergendo che alcune manifestazioni non siano del tutto spontanee ma che abbiano dei registi. Utilizziamo il termine guerra ibrida, che si combatte con le fake news o altro. Pare che alcune manifestazioni in Francia non siano stati spinti da razzismo di alcuni gruppi ma da una cosa molto più scientifica fatta da altri». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto ospite di Radio24.

Poi il ministro della Difesa ha affrontato anche il tema dei nemici che circondano Israele. «Israele è uno stato circondato da nemici», «se fa paura sopravvive altrimenti muore». «Ha dovuto reagire ma la comunità internazionale, fin dal primo giorno, ha chiesto che »la reazione non deve portarti a passare dalla ragione al torto, alle vittime civili che non c’entrano nulla«. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto ospite di Radio 24.