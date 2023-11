Amnesty, video scatena la bufera: "Strappate foto di bambini". Cosa è successo

10 novembre 2023 a

a

a

È bufera su Amnesty Italia: alcuni volontario della Ong presenti con il loro banchetto a Napoli sono stati accusati di aver strappato e buttato nel cestino dei rifiuti dei volantini che riportavano le immagini dei bambini israeliani ostaggio di Hamas. Tutto parte da un video che è iniziato a circolare questa mattina sui social. A girarlo è un uomo che si avvicina ai volontari di Amnesty: "Posso chiedere perché avete buttato i flyers delle persone israeliane?", afferma l'uomo che è andato a recuperare nel cassonetto le foto strappate inquadrandole son il suo smartphone. "Ti ho visto. Voi siete Amnesty. Voi avete il doppio standard. Io ti ho dato questo (il volantino ndr) e tu lo hai strappato e buttato".

Blitz pro Palestina, centri sociali negli uffici Ue. Dove li trova la polizia

Dopo che il video ha iniziato a circolare rilanciato da molti esponenti delle comunità ebraiche è arrivata la replica della Ong. "In modo aggressivo un uomo si è avvicinato a un nostro banchetto lasciando un volantino: è stato spiegato che non possiamo esporre materiale di altri gruppi, che pertanto è stato rimosso. L’accusa che sia stato nostro personale a strappare volutamente il volantino è infondata", scrive Amnesty Italia.

Stelle di David e svastiche, sfregio al Ghetto: allarme odio antisemita

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, parla di un'operazione per delegittimare l'organismo: "Che il tutto sia stato ripreso in video, con tanto di zoom su dati personali, la dice lunga sulle intenzioni di chi l’ha realizzato: un’operazione orchestrata per delegittimare l’operato di un’organizzazione per i diritti umani che, peraltro, dal 7 ottobre chiede il ritorno in libertà degli ostaggi civili israeliani nelle mani di Hamas, ostaggi che sono doppiamente vittime di crimini di guerra, per il fatto che sono trattenuti da oltre un mese senza contatti con l’esterno e perché sono costretti a fare dichiarazioni in video rivolte alle autorità israeliane". Ma la vicenda di Napoli è un caso. Il presidente del Jewish economic forum, Jonathan Pacifici, primo a rilanciare il filmato su X, l'ex Twitter, afferma: "C’è qualcosa di più antisemita che strappare le immagini dei bambini israeliani rapiti ? Lo fa Amnesty Italia".