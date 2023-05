Sondaggio affossa Biden, il dato umiliante sulla "lucidità mentale"

08 maggio 2023 a

Numeri impietosi per Joe Biden. Il presiedente degli Stati uniti candidato per il secondo mandato se oggi affrontasse Donald Trump perderebbe di 7 punti. Ma non è l'unico segnale nefasto che emerge da un sondaggio del Washington Post e del network ABC. Solo il 36% degli americani ha un giudizio positivo sull'operato di Sleepy Joe, come lo chiama il suo principale sfidante repubblicano, sei punti in meno rispetto a due mesi fa e il minimo storico da quando è alla Casa Bianca. Dal canto suo, Trump guida i sondaggi per le primarie repubblicane con il 51%.

Per Biden è una debacle sotto tutti i punti di vista. La maggioranza degli elettori democratici vorrebbe un candidato alternativo, sottolinea la Stampa che ha dato conto della prima rilevazione sul consenso dopo l'annuncio della ricandidatura del presidente. Un dato clamoroso riguarda il 63% degli americani che pensa che Biden, 80 anni, "non ha la lucidità mentale per essere presidente", percentuale cresciuta progressivamente nell'ultimo anno. Il 62% pensa inoltre che la salute non lo sostenga. Numeri opposti per Trump, che in realtà ha solo quattro anni in meno di Biden: il 54% degli intervistati pensa che sia mentalmente in grado di governare mentre il 64% lo trova in buono stato fisico.

"Oggi Trump batterebbe Biden nelle aree suburbane e il suo vantaggio nelle zone rurali è ampissimo; i bianchi votano Donald, i non-bianchi Joe", si legge nel commento del quotidiano torinese. Il dato finale è impietoso per il Commander in chief: il 45% degli americani se si votasse oggi sceglierebbe Trump, solo il 38% Biden.