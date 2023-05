Guerra in Ucraina, profezia di Kissinger: “Vicini alla svolta per la pace”

08 maggio 2023 a

La guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio dello scorso anno, sta per giungere a un punto di svolta, ed è probabile che i governi di Mosca e Kiev intraprendano "negoziati reali" entro la fine di quest'anno. È la previsione formulata dall'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger nel corso di un’intervista concessa all'emittente televisiva Cbs News: "Ora che la Cina ha assunto un ruolo negoziale, la situazione giungerà al culmine. Penso che entro la fine dell'anno discuteremo di negoziare processi, e avremo anche negoziati reali”.

Nel corso dell'intervista, Kissinger ha dichiarato che sarebbe pronto a interloquire personalmente col presidente russo Vladimir Putin, nel caso gli giungesse una richiesta in tal senso da parte dell'amministrazione presidenziale Usa guidata da Joe Biden: "Sarei propenso a farlo. Ma sarei un consigliere, non una persona attiva". Già lo scorso anno Kissinger aveva sollecitato a cercare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina, avvertendo che difficilmente tale soluzione potrà passare per una completa restituzione dei territori attualmente occupati dalle forze russe. Il mese scorso la stampa Usa ha riferito che il presidente francese, Emmanuel Macron, intende presentare alla Cina una proposta negoziale che secondo Parigi potrebbe portare all'interruzione delle ostilità tra Russia e Ucraina. Si entra in una fase decisiva del conflitto.