Jill Biden, il look all'incoronazione: come si presenta la first lady da re Carlo

Giada Oricchio 06 maggio 2023 a

Altro che i pompatissimi abiti manifesto di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. A Jill Biden e alla nipote sono bastati due outfit semplicissimi per mandare al mondo un messaggio inequivocabile: l’Occidente sostiene l’Ucraina, invasa da Valdimir Putin il 24 febbraio 2022. Durante la storica incoronazione di re Carlo III non è sfuggito il colore degli abiti della first lady americana (senza il marito Joe Biden perché per prassi i presidenti USA non presenziano alle cerimonie monarchiche) e della giovane parente.

Jill Biden ha indossato un tailleur gonna blu cielo con guanti e cerchietto in tinta, mentre Finnegan Biden ha scelto un abito giallo campo di grano abbinato a mantella e nastro tra i capelli del medesimo colore. All’ingresso nell’Abbazia di Westminster, l’una a fianco all’altra erano la plastica raffigurazione della bandiera dell’Ucraina.

Come ha notato il Kyiv Post è stato un modo per mostrare tutta la loro solidarietà al popolo governato dal presidente Volodymyr Zelensky, assente per ovvi motivi. Al contrario, la moglie Olena Zelenska era a Londra: ieri ha incontrato il primo ministro Rishi Sunak e la moglie a Downing Street e oggi ha preso parte all’evento che ha proclamato re Carlo III.