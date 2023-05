Hunter Biden fa infuriare la Casa Bianca tra raccolta fondi e il cambio di avvocato

05 maggio 2023 a

Un figlio che crea una gran quantità di problemi. Sta generando tensioni alla Casa Bianca la decisione di Hunter Biden, figlio del presidente Joe, di adottare una linea difensiva più aggressiva nelle battaglie legali e, soprattutto, di fronte agli attacchi che i repubblicani portano avanti contro il figlio del presidente. Secondo quanto rivela Axios, consiglieri del presidente non sarebbero contenti del fatto che Hunter, senza consultare nessuno del precedente team legale gradito alla Casa Bianca, abbia cambiato avvocato, rivolgendosi a Abbe Lowell, avvocato famoso che in passato ha difeso il genero di Donald Trump, Jared Kushner. Non solo.

Hunter si sta muovendo anche per creare un fondo destinato a raccogliere finanziamenti per la sua difesa legale. E l’idea del figlio del presidente che chiede finanziamenti per i suoi problemi legali sta preoccupando non poco esponenti democratici, aggiunge il solitamente ben informato sito. «Per funzionare questo fondo dovrebbe essere trasparente in modo straordinario, vietare a cittadini stranieri e lobbisti di contribuire», ha detto ad Axios Anthony Coley, ex portavoce del dipartimento di Giustizia. «Senza queste limitazioni, il fondo sarebbe un vero e proprio mal di testa per la Casa Bianca», ha spiegato. Lowell è stato assunto lo scorso dicembre quando è apparso chiaro che all’inchiesta federale per frode fiscale e quella per problemi di alimenti ai figli in Arkansas, per Hunter si sarebbe aggiunta l’inchiesta del Congresso che la maggioranza repubblicana alla Camera ha avviato appena si è insediata. Ennesima patata bollente per papà Joe.