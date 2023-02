Piano Cina per la pace, Biden dice no a Pechino: "Avvantaggia solo la Russia"

25 febbraio 2023 a

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden boccia il piano di pace della Cina: "Avvantaggia solo la Russia". Biden ha rinviato al mittente la proposta di Pechino per fermare la guerra in Ucraina. "Se Putin lo applaude, come può essere buono?", ha detto il presidente americano in un'intervista con ABC News, "non ho visto nulla nel piano che indichi che ci sia qualcosa che sarebbe vantaggioso per chiunque non sia la Russia". "L'idea che la Cina negozierà l'esito di una guerra totalmente ingiusta per l'Ucraina non è razionale", ha rimarcato Biden.

Finora non ci sono prove che la Cina stia fornendo armi alla Russia ma se dovesse essere così il presidente Usa fa sapere che la reazione sarebbe senza precedenti. "Gli Stati Uniti risponderebbero nel caso in cui Pechino decidesse di fornire a Putin armi letali nella guerra contro l'Ucraina", ha avvertito Biden. "Non l'abbiamo ancora visto, ma non prevedo una grande iniziativa da parte della Cina nel fornire armi alla Russia", ha dichiarato il presidente che poi ha atto riferimento alle sanzioni che altri Paesi hanno ricevuto dopo aver sostenuto Mosca. "Abbiamo imposto severe sanzioni a chiunque lo abbia fatto", ha sottolineato.

Intanto l'Ue ha adottato il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Gli Stati dell'Unione europea hanno dato il via libera alle nuove misure integrando la proposta della Commissione annunciata il 15 febbraio scorso e superando le resistenze della Polonia, che voleva introdurre misure più stringenti sul divieto di import di gomma sintetica e sullo stop all'export di diamanti, e che probabilmente saranno oggetti di futuri pacchetti. Il decimo pacchetto contiene divieti di esportazione per un valore di oltre 11 miliardi di euro, privando l'economia russa di beni tecnologici e industriali critici, rafforza inoltre le misure esecutive e antielusione e introduce un nuovo obbligo di segnalazione delle attività della Banca centrale russa.