Russia, Putin mette il bavaglio ai media su Prigozhin: basta citazioni

Maretta interna nelle alte sfere del potere della Russia. Ai giornalisti allineati con il Cremlino è stato chiesto di smette di citare Evgheny Prigozhin se non assolutamente necessario, per esempio quando annuncia vittorie al fronte. La notizia è stata resa nota dal sito indipendente Verstka, che ha citato fonti giornalistiche e del ministero della Difesa. Le autorità hanno anche preparato una campagna di diffamazione contro il fondatore della Wagner che nei giorni scorsi ha rilanciato i suoi attacchi contro i vertici della difesa in Russia, arrivando a parlare di «altro tradimento» da parte loro, per mancati arrivi di munizioni ai suoi mercenari. La campagna è pronta ma non sarà lanciata subito.

Nel frattempo alle unità della brigata Wagner, la milizia privata di Prigozhin che agisce a fianco dell’esercito regolare russo, hanno dichiarato di aver conquistato il villaggio di Berkhovka vicino ad Artemovsk, a nord-ovest di Bakhmut, in Ucraina. Proprio a Bakhmut si sta svolgendo in questa fase del conflitto il confronto principale tra i due schieramenti e se la notizia della presa di Berkhovka venisse confermata, rappresenterebbe un ulteriore, anche se piccolo passo in avanti nel quadrante delle truppe del Cremlino. All’inizio della settimana, il Ministero della Difesa russo aveva annunciato la «liberazione» del vicino villaggio di Paraskovievka. Da parte sua, il capo ad interim dell’autoproclamata repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, ha ribadito che la conquista di questi territori consentirebbe di concretizzare il blocco dell’arteria stradale per Chasov Yar, l’unica rimasta a disposizione delle forze armate ucraine per ricevere rifornimenti.