Guerra in Ucraina, pronta l'offensiva via mare: Putin raddoppia le navi

Si inasprisce il confronto tra Russia ed Ucraina, con lo scontro via mare che potrebbe aumentare nelle prossime ore. L’esercito ucraino ha affermato che Mosca ieri ha raddoppiato il numero di navi in servizio attivo nel Mar Nero e prevede che ciò potrebbe essere in preparazione di ulteriori attacchi missilistici. «Nel Mar Nero, la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a questa mattina, ora è di otto navi», ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento Facebook, «in un contesto di attività dell’aviazione nemica di un certo tipo, ciò potrebbe indicare che sono in preparazione un attacco missilistico e attacchi di droni». Una delle navi è una fregata armata con otto missili Kalibr. Sabato scorso l’Ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato quattro missili Kalibr dal Mar Nero, due dei quali sono stati abbattuti. La flotta russa del Mar Nero fa base nella penisola di Crimea, annessa da Mosca nel 2014. Il 14 aprile 2022, poco meno di due mesi dopo l’inizio dell’invasione degli uomini di Vladimir Putin, il ministero della Difesa di Mosca confermò che la nave da guerra Moskva affondò in seguito a un incendio verificatosi per un non meglio specificato incidente a bordo, ma Kiev si affrettò a smentire asserendo che a infliggere una perdita pesantissima sia militarmente che moralmente fossero stati i suoi missili.