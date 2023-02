Usa-Cina, la guerra è sempre più vicina: “Biden totalmente irresponsabile”

09 febbraio 2023 a

Nuovi strali sull’asse Pechino-Washington. La Cina, attraverso il ministero degli Esteri, ha criticato le osservazioni «totalmente irresponsabili» del presidente Usa, Joe Biden sul leader del gigante asiatico, Xi Jinping. «Questo tipo di retorica dagli Stati Uniti è estremamente irresponsabile e va contro l’etichetta diplomatica di base», ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, aggiungendo che Pechino è «fortemente insoddisfatta» delle parole pronunciate dal presidente Usa. Ieri, Biden ha parlato di Xi in un’intervista a PBS NewsHour, dicendo che il leader cinese ha «enormi problemi», citando come esempio l’economia e le complicate relazioni tra Pechino e l’Occidente. Un clima tutt’altro che disteso e che fa proseguire le polemiche dopo il volo sopra il Montana del pallone-spia inviato dagli asiatici, in seguito abbattuto con un missile per scelta della Casa Bianca.