Pallone spia abbattuto, cosa c'è dietro. Il dossier dell'intelligence Usa

"Quella sonda fa parte di una più ampia operazione di spionaggio di Pechino". È questo il responso dell'intelligence Usa sul pallone spia cinese abbattuto. Il volo è terminato sull'Atlantico, al largo delle coste della Carolina, negli Stati Uniti. "Ce ne prenderemo cura", aveva annunciato il presidente americano Joe Biden e poche ore dopo, una volta appurato che le condizioni fossero di totale sicurezza, l'amministrazione americana ha dato l'ordine di abbatterlo.

In un laboratorio governativo in Virginia gli ingegneri dell'Fbi stanno analizzando i resti del pallone recuperato e anche di quali capacità tecniche disporrebbe ma i funzionari dell’intelligence americana - citate dal quotidiano “Washington Post” e dalla Cnn - sono già certi che il pallone sonda, che ha sorvolato per più di una settimana lo spazio aereo Usa, farebbe parte di una vastissima operazione di spionaggio di Pechino. L'attività delle “spie volanti” rientrebbe in un più ampio programma di sorveglianza e verrebbe coordinata da un sito nella provincia dell'Hainan. Per gli Stati Uniti Pechino avrebbe già effettuato due dozzine di missioni nei cieli di almeno cinque continenti e di queste sei voli avrebbero interessato anche lo spazio aereo Usa.