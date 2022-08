Nancy Pelosi a Taiwan, la terribile minaccia dalla Cina: "Pregate per lei"

Prosegue il 'giallo' sulla visita della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, a Taiwan. Dopo le indiscrezioni riportate dalla Cnn, anche il Wall Street Journal dà per certa questa visita che ha portato la tensione internazionale alle stelle. La Cina, infatti, si è detta pronta a rispondere e intervenire perché "un'eventuale visita di Pelosi, a Taiwan potrebbe comportare conseguenze molto gravi". Secondo il quotidiano finanziario, l'arrivo della speaker della Camera sull'isola è previsto per martedì sera dove avrebbe in programma una serie di incontri con alcuni rappresentanti del governo taiwanese.

Let her go to Taiwan. But pray before departure: wish herself a safe journey and wish herself not be defined by history as a sinner who starts a spiral of escalation process expanding military frictions to a large-scale war in the Taiwan Strait. pic.twitter.com/OuLsaAW3OP