Nancy Pelosi a Taiwan, la Cina spara il missile ipersonico: avvertimento esplosivo

"Esercitazioni militari al largo della costa di fronte a Taiwan". La Cina lo aveva annunciato e lo ha fatto lanciando un missile ipersonico a 120 chilometri dalla costa dell'isola. Una decisione presa dopo l'avvertimento alla presidente della Camera americana Nancy Pelosi di non visitare l'isola che Pechino rivendica come parte del suo territorio. Così mentre la speaker americana è in viaggio - potrebbe recarsi in visita a Taiwan nella serata di martedì e incontrare la presidente Tsai Ing-wen mercoledì - parte il razzo per intimidire gli Stati Uniti e il video fa il giro del mondo. Pelosi sarebbe il funzionario americano più alto in grado a visitare l'isola dal 1997.

"Un'eventuale visita della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan potrebbe comportare conseguenze molto gravi" ha ribadito questa mattina il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass. "Se Pelosi visiterà Taiwan, questa sarà una grave interferenza nella politica interna cinese e porterà conseguenze molto gravi", ha sottolineato Zhao Lijian nel corso di un briefing. "L'esercito di liberazione del popolo cinese non starà a guardare e non resterà senza fare nulla".

L'aereo scompare dai radar. Dagli Usa in volo verso Taiwan, giallo su Pelosi

Intanto il video del missile diventa virale: "Ora qui si svolgono esercitazioni" si legge sul canale Twitter ucraino @TpyxaNews che racconta la guerra contro la Russia. "E con tali azioni, molto probabilmente, la Cina intende intimidire gli Stati Uniti sullo sfondo delle notizie su una possibile visita a Taiwan di Nancy Pelosi.

China launches hypersonic missile 120 kilometers off Taiwan coast



Now exercises are being held here and with such actions, most likely, China intends to intimidate the United States against the backdrop of news about a possible visit to Taiwan by Nancy Pelosi. pic.twitter.com/ydfo1xInda