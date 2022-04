Caccia ai "macellai di Bucha", gli ucraini pubblicano nomi, foto, indirizzi e numeri di telefono dei soldati russi

05 aprile 2022 a

a

a

Nomi, indirizzi, foto, le informazioni relative al passaporto. Sono stati resi pubblici i dati dei soldati russi che hanno occupato Bucha fino al 31 amaro e che, dopo il ripiegamento, si sarebbero lasciati alle spalle centinaia di cadaveri di civili. L’intelligence ucraina ha pubblicato nomi, i gradi e i dettagli del passaporto dei russi in servizio nella 64a brigata: "Tutti i criminali di guerra saranno processati e perseguiti per crimini contro la popolazione civile ucraina", sottolinea l’intelligence ucraino in una nota. Poi i volontari del progetto InformNapalm hanno pubblicato su Telegram i dati del comandante dell'unità militare 51460 di fucilieri motorizzati, accusati del massacro.

Massacro o fake, da Porro scatta la rissa tra Capezzone e Capuozzo

"Siamo riusciti a trovare anche l'indirizzo di casa del boia russo", scrivono gli attivisti su Twitter secondo quanto riporta l'agenzia Unian. Si tratta del tenente colonnello Omurbekov Azatbek Asanbekovich, d cui sono stati resi noti indirizzo email e il numero di telefono e una foto risalente a qualche anno fa. L'elenco dei "macellai", così sono definiti dagli attivisti, è composto da 87 pagine con i nomi degli oltre 1.600 soldati russi ritenuti coinvolti nel massacro di Bucha.

"E' tutta una messinscena", Toni Capuozzo choc su Bucha. Ecco le prove

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.