Bucha, spuntano le foto satellitari che condannano la Russia. Il New York Times: morti in strada da tre settimane

Un nuovo documento potrebbe scrivere la parola fine sulle ricostruzioni del cosiddetto massacro di Bucha. Il New York Times ha pubblicato alcune immagini satellitari che smentiscono la versione della Russia che ha respinto le accuse dell'Ucraina sull'uccisione di oltre 400 civili nella cittadina a pochi chilometri da Kiev.

Le immagini risalirebbero a più di 3 settimane fa, quando i soldati russi erano ancora presenti nella città. Secondo il quotidiano americano è possibile individuare corpi senza vita. "Almeno 11 cadaveri abbandonati per strada risalenti all’11 marzo, quando le truppe russe avevano il controllo del centro" scrive il Nyt. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense "le cause della morte non sono chiare: alcuni dei corpi erano accanto a quello che sembra essere un cratere da impatto, altri erano vicino ad auto abbandonate, tre dei corpi giacevano accanto alle biciclette, alcuni hanno le mani legate dietro la schiena con un panno bianco".

