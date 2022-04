Guerra in Ucraina, i dubbi di Toni Capuozzo sulle foto di Bucha

04 aprile 2022 a

Toni Capuozzo semina dubbi sui massacri di Bucha. "Io sollevo qualche dubbio su quello che è accaduto a Bucha. Mi faccio qualche domanda e voglio ricostruire quello che è accaduto a Bucha. "Il 30 marzo i russi si sono ritirati da Bucha - racconta Toni Capuozzo durante Quarta Repubblica - Il 31 marzo il sindaco di Bucha rilascia un'intervista in cui esprime la propria soddisfazione per il fatto che i russi hanno finalmente abbandonato il paese. Il 1° aprile c'è un'altra intervista e nessuno fa menzione dei morti in strada. Poi il 2 aprile spunta fuori un filmato della polizia ucraina che mostra soltanto un cadavere. Il 3, invece, iniziano a circolare tutti i morti che abbiamo visto. Da dove sono saltati fuori tutti questi corpi. Possibile che dopo 4 giorni nessuno ha messo una coperta su questi cadaveri? Io li ho visti come sono i cadaveri dopo qualche giorno".

"Tutti eroi o..." Capuozzo e il sospetto peggiore: fino a dove Zelensky trascina l'Europa

Capuozzo prosegue mettendo in evidenza la possibilità che sia tutta una messiscena. "I Russi potrebbero essere capaci di fare una strage simile - dichiara Capuozzo - Allo stesso tempo, però, anche gli ucraini potrebbero essere in grado di mettere in piedi questa messinscena. L'obiettivo potrebbe essere quello di farsi mandare i carri armati. Senza con

