Massacro o fake, da Porro è rissa tra Daniele Capezzone e Tony Capuozzo: "A Bucha hanno travestito i cadaveri?"

I dubbi di Tony Capuozzo su quello che è diventato per i media di tutto il mondo "il massacro di Bucha" provocano la reazione sdegnata di Daniele Capezzone e un duro scontro. I due lunedì 4 aprile sono ospiti di Nicola Porro a Quarta Repubblica dove si parla degli ultimi avvenimenti nella guerra tra Russia e Ucraina. Il veterano degli inviati di guerra, in collegamento da casa perché positivo al Covid, ha espresso sospetti su video e foto che sono state diffuse per documentare l'uccisione di centinaia di civili sulle strade della cittadina poco lontana da Kiev e ha parlato anche di una possibile "messinscena". Il confine tra verità e propaganda in guerra è particolarmente sfumato, ma in questo caso non è possibile parlare di un falso costruito per danneggiare la Russia, sostiene invece il giornalista della Verità, in studio.

"Pochi minuti fa il New York Times ha mostrato le foto di tre settimane fa, quando Bucha era sotto il controllo russo. Le immagini satellitari mostrano i civili ammazzati, a terra", attacca Capezzone che si dice deluso dalle parole di Capuozzo: "Mi delude che da settimane dici che gli ucraini dovrebbero arrendersi. E mi delude la parola messinscena. Dobbiamo farci le domande e cercare la verità", dice l'ex parlamentare.

Per Capuozzo pochi giorni fa la situazione a Bucha era completamente diversa. "State dicendo che hanno travestito i cadaveri tre giorni fa? Che sono stati addestrati tutti i testimoni? Che i giornalisti di tutto il mondo sono stati ingannati?", attacca Capezzone che rimarca come i civili sono sempre stati nel mirino dei russi in questa guerra.

Capuozzo risponde con le argomentazioni precedentemente offerte, ossia che i morti sono spuntati fuori negli ultimi tre giorni, l'intervista allo stesso sindaco di Bucha e via dicendo. Capezzone insiste sulle immagini satellitari del Nyt che risalirebbero a quasi un mese fa. "Io ho frequentato i fronti di guerra, so come sono i cadaveri dopo tre settimane" replica l'inviato di tanti conflitti. "Ma non puoi parlare di messinscena" conclude Capezzone.

