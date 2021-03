Meghan Markle sgancia un'altra bomba nell'intervista con Oprah Winfrey: "Parlare è una liberazione"

05 marzo 2021 a

“Una liberazione”. Meghan Markle ha definito con il forte termine “liberatorio” il fatto di essere stata in grado di “dire di sì” alla richiesta di intervista di Oprah Winfrey e, in generale, di poter tornare a parlare a nome suo. Lei ed il principe Harry, ha dichiarato nel faccia a faccia con la nota star della televisione americana, di cui è stata pubblicata un'altra clip, “hanno finalmente la capacità di fare le loro scelte”. La famiglia reale, sostiene l’ex attrice di Suits, è un “costrutto" diverso “da quello che la gente si immagina”. L'intervista integrale di due ore, che Oprah aveva chiesto mesi prima del matrimonio reale andato in scena nel maggio 2018, sarà trasmesso in onda domenica sera sulla Cbs.

Il momento per parlare è arrivato perché, ha spiegato Meghan, lei e Harry “Sono dall'altra parte di molte… molte esperienze della vita che sono accadute”. “Come adulto, con una vita davvero indipendente, entrare a far parte di questo costrutto... è diverso da quello che la gente di immagina, è davvero liberatorio avere il diritto e il privilegio di poter tornare a dire di sì e di poter parlare per me, poter fare una scelta per conto proprio e poter parlare per sé stessi”, ha sottolineato la duchessa di Sussex.

L'attrice ha anche denunciato l'apparato di comunicazione della famiglia reale britannica, presente anche quando aveva parlato con Oprah una prima volta: “Non ero neanche autorizzata ad avere questa conversazione, c'erano quelli della comunicazione seduti li…”. “Sì, erano presenti anche in questa circostanza”, ha affermato Meghan. Le parole della coppia reale continueranno a far rumore e non piaceranno di certo alla Regina Elisabetta.

