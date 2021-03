Harry e Maghan da Oprah, la rivelazione inquietante su William. Giallo sul compenso

Giada Oricchio 02 marzo 2021 a

William d’Inghilterra era all’oscuro della bombastica intervista del fratello Harry e della moglie Meghan Markle a causa dei pessimi rapporti. Lo rivela una fonte di Buckingham Palace. Ma c’è dell’altro: per l’occasione, la Duchessa del Sussex ha scelto un makeup intenso e “aggressivo” da “LA glam girl” anche se al polso indossava i diamanti di Lady D. Giallo su un eventuale compenso.

Il principe William, futuro Re, non sapeva niente della lunga intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey perché non parla con il fratello minore da “un po’ di tempo”. Con il passare dei giorni e con il primo trailer è cresciuta la preoccupazione per la chiacchierata dei due ex membri della Royal Family con l’amica Oprah nel giardino della villa di un amico. Tensione aumentata dal fatto che i Duchi di Sussex si sono ben guardati da rivelare ai congiunti oltreoceano cosa hanno spifferato. Una fonte reale ha mestamente riconosciuto: “ Harry e William non parlano da un po’ di tempo e Meghan che parla della loro relazione o delle relazioni con la famiglia reale non aiuterà a migliorare le cose. I rapporti tra i due fratelli vanno ancora male anche se entrambi vogliono riparare la ferita di quel legame”. Un fratellanza che si riteneva speciale, ma che forse era appesa a un filo.

La stessa fonte ha aggiunto: “William non sa cosa ha detto a Oprah, nessuno della famiglia reale lo sa. Lo scopriranno contemporaneamente a tutti gli altri, anche se dubito che guarderanno l’intervista”. Il canale americano CBS, domenica 7 marzo, trasmetterà lo speciale di due ore in prima serata, mentre l’asta per i diritti internazionali è ancora in corso. Non è ancora deciso quale emittente britannica trasmetterà lo speciale: al momento la contesa è tra la BBC e l'ITV, insieme al canale Discovery. Un insider ha detto: "Non si tratta solo di soldi, si tratta del più vasto pubblico possibile del Regno Unito che ascolta quello che ha da dire Meghan. Lo ha fatto negli Stati Uniti, ma ha sentito di essere stata messa a tacere per così tanto tempo nel Regno Unito che ora può dire la sua”. Più severo il biografo reale Hugo Vickers: “Immagino che il Duca e la Duchessa del Sussex faranno un lungo lamento a Oprah Winfrey per la loro auto-promozione”. Harry e Meghan, in attesa del secondo figlio dopo Archie, non sono stati pagati per l’intervista però non è escluso che riceveranno un compenso per i diritti internazionali o per immagini e filmati supplementari utilizzati all'interno del programma.

Intanto il “Daily Mail U.K.” ha studiato il volto dell’ex attrice scoprendo che, in occasione dell’intervista, ha abbandonato l’abituale makeup basso profilo a favore di uno in stile red carpet: extension per le ciglia, eyeliner nero marcato e audace e labbra rosa pallido morbide e burrose. La truccatrice Lisa Little ha dichiarato a FEMAIL che la Duchessa si era trasformata in una “LA girl glam”: “Ci aveva abituati a un trucco molto naturale e invece questa volta ha suscitato scalpore scegliendo uno smokey eye pesante che ha fatto risaltare i suoi occhi con l'applicazione dell'eyeliner sia sulla palpebra che sulla linea interna. In abbinamento una serie di ciglia finte, più piene sulla parte esterna dell'occhio per dare quell'effetto occhi da gatto che stiamo vedendo ovunque in questo momento. Sebbene Meghan indossasse il fondotinta, è stata adottata una copertura che permettesse alle sue lentiggini di rimanere tenere e simpatiche dandole quel bagliore baciato dal sole”. Per completare il look, l’ex attrice ha scelto un abito di Armani (£ 3.300) di seta nera caratterizzato da ricami floreali su una spalla e allacciato sopra il pancino e al polso ha sfoggiato un tennis di diamanti Cartier della collezione di gioielli della principessa Diana (£ 17.700). Dunque, un make-up esplosivo e intenso per una chiacchierata esplosiva.

