Meghan Markle passa all'incasso. Chiede 1,5 milioni di sterline a un tabloid: "Privacy violata"

Giada Oricchio 02 marzo 2021 a

a

a

Spietata Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha chiesto un risarcimento da capogiro all’Associated Newspapers: 1,5 milioni di sterline per aver pubblicato la lettera privata al padre Thomas violando la sua privacy.

Harry? Sull'orlo della pazzia. La confessione sul bus: perché è scappato

Questa mattina, si è svolta l’udienza che doveva stabilire il risarcimento a favore della Duchessa del Sussex in seguito alla vittoria contro l’Associated Newspapers (proprietario del Daily Mail) ritenuta colpevole dall’Alta corte inglese di aver violato la privacy dell’ex attrice pubblicando stralci della lettera privata in cui esortava il padre Thomas a non rivelare alla stampa le magagne familiari.

"Confessione scioccante". Harry e Meghan, conto alla rovescia per l'intervista bomba da Oprah Winfrey

La Markle ha chiesto il pagamento delle spese legali e la risoluzione delle questioni relative al copyright. L’Associated Newspapers ha presentato appello. Il reporter inglese, Tristan Kirk, ha rivelato: “Meghan sta cercando fino a 1,5 milioni di sterline dopo la sua vittoria sulla violazione del diritto alla privacy e al copyright presso l’Alta Contro il Mail on Sunday. Vuole una dichiarazione in prima pagina sull'esito del caso, la distruzione delle copie della sua lettera privata e i danni a titolo di profitto per gli articoli pubblicati dal giornale. L'editore del Mail on Sunday cercherà di appellarsi contro la sentenza contestando l'entità della richiesta di Meghan e il modo in cui può risarcire i danni potrebbero. Nell’atto di impugnazione esporrà 10 motivi, nel frattempo gli articoli sono stati ora rimossi da MailOnline”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.