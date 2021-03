Harry e Meghan, l'intervista esplosiva da Oprah Winfrey: confessioni scioccanti

01 marzo 2021 a

Ancora tensione nella famiglia reale inglese. E non è di certo una novità, soprattutto da quando Harry e Meghan hanno preso le distanze da Buckingham Palace. Ora, però, la vicenda sembra passare a un nuovo livello. Il 7 marzo, come annunciato da tempo, la coppia che ha definitivamente "divorziato" dalla Casa reale dicendo addio ai titoli e agli incarichi pubblici concederà un'intervista alla tv statunitense, raccontandosi in esclusiva a Oprah Winfrey su Cbs. Poche ore prima, al di qua dell'oceano, i media britannici trasmetteranno non solo il discorso della regina Elisabetta II, ma anche uno speciale televisivo cui parteciperanno vari membri della famiglia, tra cui la stessa monarca, il principe Carlo, la duchessa e il duca di Cambridge Kate e William. I membri 'leali' della famiglia. Una coincidenza?

Nella clip di 30 secondi andata in onda egli Usa ieri sera, Harry e la moglie sono seduti all'aperto, in un giardino, di fronte alla popolare conduttrice. Meghan, incinta del secondo figlio, indossa un lungo abito nero a maniche lunghe, Harry camicia bianca e abito grigio chiaro, senza cravatta. E così raccontano perché hanno fatto un passo indietro dalla famiglia reale britannica. "Io sono felice e mi sento sollevato di poter essere qui a parlare con mia moglie al mio fianco", dice il duca di Sussex

L'intervista di Meghan e Harry, che dopo aver rivendicato e ottenuto l'indipendenza dalla famiglia reale vivono in California e aspettano la nascita del secondo figlio, è attesissima nel Regno Unito. E, probabilmente, è anche temuta da Buckingham Palace. Harry e l'ex attrice statunitense parleranno, infatti, della loro scelta di autonomia e del loro futuro. È di giovedì scorso la notizia che la coppia ha reso definitivo l'allontanamento dalla Casa reale, scelta che fa sì perdano i titoli onorifici e che lui 'restituisca' alla regina la nomina a capitano generale dei Royal Marines. Il passo indietro era stato annunciato nel gennaio 2020, motivato da intrusioni insopportabili e atteggiamento razzista dei media britannici. Giovedì è arrivata la conferma del "divorzio".



