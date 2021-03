Meghan Markle accusata di bullismo a Corte. Cosa rivelano le assistenti di Buckingham Palace

04 marzo 2021 a

a

a

Sono giorni di bufera tra gli Windsor. In attesa di ascoltare l'intervista bomba che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey, sono proprio i duchi del Sussex a essere finiti nell'occhio del ciclone.

Come se la canta. Il principe Harry così non si era mai visto

Riporta tutto il "Times" che ha raccolto le testimonianze delle assistenti della coppia a Buckingham Palace. Secondo le ragazze intervistate, Meghan Markle sarebbe stata protagoniosta di episodi di bullismo nei loro confronti. Tanto che spesso piangevano ed erano preoccupate anche solo di avere un confronto con la Markle.

Harry? Sull'orlo della pazzia. La confessione sul bus: perché è scappato

Insomma Meghan non ha mai fatto granché per essere amata a Corte. E i più maliziosi ritengono che sia stata una strategia per convincere il suo Harry a lasciare il Regno Unito. Come che sia, il clima tra i Windsor non è mai stato così teso e l'intervista alla Winfrey certamente darà il colpo di grazie a un rapporto ormai definitivamente compromesso.

Harry e Maghan da Oprah, la rivelazione inquietante su William

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.