Harry e Meghan Markle, l'intervista terremoto di Oprah Winfrey: rivelazioni scioccanti su tutti

Tra “rivelazioni scioccanti”, “timori che la storia si ripetesse” e “bavaglio” è ufficialmente guerra aperta tra i Duchi di Sussex e la Royal Family. Il rilascio del trailer dell'intervista alla regina dei talk americani, Oprah Winfrey, che andrà in onda il prossimo 7 marzo, ha fatto capire che Harry e Meghan Markle sono decisi a sfruttare fino in fondo le magagne di casa Windsor e la memoria di Lady Diana.

E’ arrivato il momento. In un estratto di 30 secondi, mandato in onda dalla CBS, si vedono Harry d’Inghilterra - in abito grigio, camicia bianca e senza cravatta - e Meghan Markle - incinta, con le mani incollate alla pancia e in Armani da 4.700 euro - seduti nel giardino della villa di un amico, luogo neutrale, (contrariamente a quanto ritenuto finora non erano nel parco della loro casa a Montecito) e di fronte Oprah Winfrey, l’amica e conduttrice americana (l’ex attrice la invitò al matrimonio sebbene non la conoscesse, nda). Un lancio bombastico per la CBS con tanto di nessun soggetto off limits, cioè escluso. Insomma, la Regina Elisabetta, alla veneranda età di 94 anni e con il marito, il principe consorte Filippo in ospedale da due settimane, dovrà aprire uno di quei famosi ombrelli inglesi, neri e robusti, per difendersi dalla montagna di detriti alluvionali e palle di fango che i due fuggiaschi stanno per riversare a catinelle sulla Royal Family oltre che sulla stampa inglese.

Oprah Winfrey, eccellente intervistatrice, ma non super partes, promette “rivelazioni scioccanti” su tutti i Reali, mentre il principe Harry afferma di essere emigrato a Los Angeles con la sua famiglia perché temeva che la “storia si ripetesse” riferendosi alla madre Lady Diana, braccata dalla stampa e morta in un incidente d’auto nel 1997 mentre era inseguita dai fotografi a Parigi. Un riferimento che sta creando parecchia inquietudine a Buckingham Palace. Harry racconta che “lasciare la famiglia reale è stato incredibilmente difficile”, ma aggiunge: “Sono davvero sollevato e felice di essere seduto qui a parlare con te e con mia moglie al mio fianco perché non riesco a immaginare come deve essere stato per lei (la mamma Lady Diana, nda) passare questo processo da sola tanti anni fa. Perché è stata incredibilmente dura per noi due, ma almeno ci siamo uniti”. Il teaser dell’intervista fiume, due ore per due giorni di riprese, non ha nulla del rigore britannico e ha tutto dello showbiz americano: promesse di rivelazioni choc, domande lasciate in sospeso, tensione, reali invitati a “nascondersi dietro i loro divani per la vergogna”, montaggio impattante e musica drammatica. In poche parole: la monarchia dei Windsor ridotta a una qualunque faida famigliare alla Zenga o Ruta-Goria. Ci mancano solo gli sferati di Live-non è la D’Urso. Oprah Winfrey ha avvertito che Meghan non si tirerà indietro riguardo alla famiglia di Harry e ha anticipato che l'ex attrice ha definito i 20 mesi da membro della famiglia reale come “quasi insormontabili”. La conduttrice osserva che “sembra che ci sia stato un punto di rottura” e poi spinge la Markle a chiarire: “Eri in silenzio o sei stata messa a tacere?”. Le risposte il 7 marzo e a quanto pare le orecchie inglesi sanguineranno visto che Oprah con piglio battagliero tuona: “Solo per rendere chiaro a tutti, non c'è soggetto che sia off-limits”. Tutto questo in 30 secondi, figuriamoci cosa verrà fuori dall’amabile chiacchierata.

Dunque, i Duchi di Sussex hanno deciso di accrescere la loro popolarità (e i loro guadagni milionari) negli Stati Uniti sputando nel piatto dove hanno mangiato e continuando la guerra contro la stampa. Ovviamente solo contro quella inglese e quella non allineata all’immagine che vogliono dare di sé. Come riporta il Daily Mail, nel Regno Unito c’è molto fermento. Robert Jobson, biografo del principe Carlo, ha ricordato: “Meghan, mentre lavorava come reale, era sempre protetta da una squadra di ufficiali di Scotland Yard. Per fortuna, non è mai stata in pericolo fisicamente e Harry lo sa. Ho seguito tutti i tour del Sussex e molti dei loro impegni, Meghan ha tenuto molti discorsi nei suoi viaggi da reale. Quando ti allontani e vedi l’operzione per quello che è - un promo per promuovere un'intervista da cui una rete statunitense si aspetta di guadagnare una fortuna - dire di essere "zittito" è semplicemente ridicolo. Si adatta a un narrazione apologetica di sé stessi, suppongo, ma a quale prezzo per la Regina, la famiglia reale e la nostra reputazione come paese”. Un altro esperto ha twittato sarcasticamente: “È stato incredibilmente difficile trasferirsi nella nostra casa da 11 milioni di dollari, firmare enormi accordi con Netflix e Spotify e attingere alla mia enorme fama grazie alla mia discendenza reale. Se vuoi una vita tranquilla, la parola chiave è silenzio”. Le interviste rilasciate finora hanno suscitato scalpore perché l’oggetto era la Megxit, i pettegolezzi, le pulci dei Windosr e la cattiveria della stampa britannica, non i discorsi sull’ambiente o sui diritti delle donne. Cosa succederà tra qualche anno quando Harry e Meghan dovranno brillare di luce propria e non potranno più prendersi la ribalta marciando sul ricordo di Lady D?

