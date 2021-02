Il principe Harry stava diventando pazzo: perché è scappato da Londra. L'ultimo sfogo

Giada Oricchio 27 febbraio 2021 a

E’ la stampa, Sua Altezza! Il principe Harry ha rilasciato un’intervista fuori dagli schemi all’amico di vecchia data nonché popolare conduttore televisivo USA, James Corden, dando un assaggio di cosa salterà fuori dalla chiacchierata che lui e la moglie Meghan Markle hanno fatto con la regina dei talk USA, Oprah Winfrey, e che sarà pubblica il prossimo 7 marzo. Nel giro di un mese è la seconda scorrettezza ai danni dell’adorata nonna Elisabetta II.

Il duca di Sussex, ormai privo dei suoi galloni militari a causa della confermata Megxit, ha confessato a James Corden di aver lasciato l’uggiosa madrepatria e le tetraggini di Buckingham Palace a causa della “velenosa stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale”.

Un attacco diretto, ma non nuovo, ai tabloid britannici che per anni hanno avvelenato il pozzo della madre Lady Diana, morta in un incidente d’auto mentre i paparazzi la braccavano. Il colloquio informale con Corden si è svolto a bordo di un autobus scoperto a due piani anziché un’auto come prevede il format, ma non per questo meno riuscita. Harry, tra un sorriso e l’altro, ha affermato: “Ho fatto un passo indietro. Era un ambiente davvero difficile e ho fatto quello che ogni padre o marito avrebbe fatto. E ho pensato: come tiro fuori la mia famiglia di lì?” ed ecco la decisione di trasferirsi sulle esclusive colline di Los Angeles tra le celebrità, non proprio il posto ideale per sfuggire alla voracità delle riviste di gossip.

Il fratello minore di William d’Inghilterra ha dichiarato di aver visto “The Crown”, ma dato il conflitto d’interessi, il contratto da 100 milioni di dollari firmato con Netflix che ha prodotto la serie tv, ha fatto finta di non vedere le inesattezze: “Non è strettamente accurata ma dà un’idea di quel tipo di vita e delle pressioni che derivano dal mettere il dovere e il servizio al di sopra di ogni altra cosa”.

Harry ha rivelato anche che Meghan lo appella con il nomignolo affettuoso di “Haz” e lui con un semplice “Meg, il piccolo Archie ha un carattere giocoso e allegro e che si tiene in contatto con Sua Maestà tramite l’app Zoom. Ma quest’ultima dichiarazione fa sorridere perché l’intervista con Corden è stata mandata in onda nello stesso giorno in cui Elisabetta II faceva un appello alla Nazione sull’importanza di vaccinarsi. L’ufficio stampa di Buckingham Palace ha ricordato al fuggiasco Harry che per protocollo (e affetto) quando Sua Maestà parla deve avere campo libero.

E’ la seconda volta nel giro di un mese che i due fuggiaschi insultano la Royal Family: poche settimane fa al comunicato sull’incompatibilità a “esercitare le responsabilità e gli incarichi che derivano da una vita di pubblico servizio” con la nuova vita da imprenditori Oltreoceano (si sono buttati in numerose attività a scopo di lucro più che di beneficenza), risposero piccati che “il servizio è universale”.

Dunque un nuovo sgarbo alla Regina. Più che con la stampa, Harry e Meghan sembrano avercela con i nobili parenti e consumano piccole vendette. Almeno finché dura la luce reale.

