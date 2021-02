Late Show, il principe Harry così non si era mai visto: come se la canta

Giada Oricchio 27 febbraio 2021 a

Harry d’Inghilterra prende l’autobus a Los Angeles e racconta la vita da rich commoner. Il principe, che presto diventerà padre per la seconda volta, è stato intervistato dall’amico di vecchia data James Corden per il “Late, late show” e ha risposto a tante domande: dalla pressione mediatica così schiacciante da comprometterne la salute mentale a episodi di vita quotidiana. Harry ha svelato che la prima parola di Archie, quasi due anni e rarissime apparizioni in pubblico, non è stata mamma o papà bensì “coccodrillo” e che per Natale la Regina Elisabetta II ha regalato al nipote la tanto desiderata macchina per fare i waffle, specialità culinaria di Meghan Markle, di cui è ghiotto.

Harry? Sull'orlo della pazzia. La confessione sul bus: perché è scappato

Non sono mancati i siparietti divertenti: James Corden ha chiamato Meghan con il cellulare di Harry e la Duchessa di Sussex, credendo che fosse il marito, ha risposto con un adorabile “Hi, my love!”, poi passeggiando per l’esclusivo quartiere di Bel Air, il giornalista gli ha mostrato la villa dove è stata girata la sit-com “Il Principe di Bel Air” e il figlio di Lady Diana e Carlo d'Inghilterra, a sorpresa, ha intonato la colonna sonora della serie tv che aveva per protagonista un giovane Will Smith. Un Harry così non si era mai visto prima d'ora.

