Harry e Meghan sbarcano su Neflix. Cartoni e serie per bambini dopo il "caso" Disney

03 settembre 2020 a

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle si lanciano su cartoni animati e programmi per bambini. La coppia finalmente libera dai lacci della royal family ha annunciato di aver fondato una casa di produzione e di aver già firmato un contratto con Netflix. Sulla piattaforma digitale, da cu si dicono "incredibilmebte orgogliosi" per la partnership, arriveranno documentari, serie tv, film e programmi per bambini prodotti da Harry e Meghan il cui obiettivo è "creare contenuti che informino e donino speranza".

Non è un segreto che l'intrattenimento per bambini sia un grande amore soprattutto per Meghan. A gennaio l'ex star della serie Suite era riuscita a strappare una collaborazione con Disney dopo che il marito, durante la premiere del film 'Il re leone' a Londra l'estate precedente, l'aveva proposta molto poco regalmente con il Ceo di Disney Bob Iger durante una chiacchierata informale nel foyer con Beyoncé e Jay-Z. Ora hanno deciso di far da sé.