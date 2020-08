Royal family a pezzi, la messinscena di William e Kate nell'ultima foto con il principe Carlo

Giada Oricchio 22 agosto 2020 a

C'eravamo tanto amati. "Finding Freedom", il libro su Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, svela un nuovo retroscena della Royal Family: William e Harry non si parlavano durante la foto di rito per i 70 anni del Principe Carlo.

Correva l’autunno del 2018 e Carlo compiva 70 anni. La foto con la moglie Camilla, i figli, i nipoti e le rispettive consorti era necessaria, ma non fu un momento di allegria e festeggiamenti. Omid Scobie e Carolyn Durand, gli autori del libro "Finding Freedom", hanno svelato che i sorrisi di William e Harry e quelli di Kate Middleton e Meghan Markle erano una messinscena. Una gola profonda ha confidato ai due scrittori che i fratelli non si rivolgevano la parola e che erano talmente arrabbiati l'uno con l'altro da non voler sorridere neppure per il tempo di uno scatto.

E in effetti, a guardare bene il ritratto famigliare, nessuno degli ex Fab Four ha la faccia rivolta l'uno verso l'altro: i loro sguardi non si incrociano mai. Non sono un gruppo, ma persone che stanno vicine e che guardano dritto davanti a loro o in basso sorridendo ai figli che giocano con il futuro Re Carlo.

Secondo Scobie e Durand, il clima era così teso perché pochi William aveva consigliato al fratellino di riflettere più a lungo sul matrimonio con Meghan e Harry si era sentito offeso dallo snobismo nei confronti della fidanzata.