Pizzicati nella villa da sogno. Harry e Meghan Markle a Santa Barbara

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti a Santa Barbara, in California, nella loro villa di circa 1.350 metri quadrati. Secondo un articolo di Daily Mail, la casa dispone di nove camere da letto, 16 bagni, una sala giochi, palestra, campi da tennis e sala da tè. "Il Duca e la Duchessa del Sussex si sono trasferiti nella loro casa di famiglia a luglio di quest'anno", ha detto il portavoce della coppia alla CNN in una nota. "Si sono stabiliti nella tranquilla privacy della loro comunità sin dal loro arrivo e sperano che ciò venga rispettato per i loro vicini, così come per loro come famiglia".

A gennaio, i due hanno annunciato che si stavano ritirando dalla famiglia reale, rinunciando ai loro titoli reali e che volevano essere finanziariamente indipendenti. "Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, quest'anno abbiamo scelto di fare una transizione iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all'interno di questa istituzione", ha scritto la coppia in una dichiarazione pubblicata sul loro precedente account Instagram all'inizio di quest'anno. "Intendiamo fare un passo indietro come membri "senior" della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina".

Questa loro iniziativa ha scatenato varie polemiche al tempo, anche palazzo ha rilasciato la sua dichiarazione di risposta. Poco dopo, la coppia si è trasferita in Canada con il figlio Archie. Da quando si sono trasferiti nella città natale di Markle, Los Angeles, la coppia ha tenuto un profilo basso. Sono stati visti consegnare pasti ai residenti bisognosi durante la pandemia da quando hanno ufficialmente abbandonato i loro doveri reali a marzo. La Markle sembra anche essere tornata alle sue radici hollywoodiane come narratrice del documentario Disney +, "Elephants".