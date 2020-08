Harry e William, dopo il libro bomba sulla royal family esplode il caso lady Diana

Sullo stesso argomento: Quella battutaccia di William a Meghan che accelerò l'addio di Harry

William e Harry separati, Meghan Markle contro Kate Middleton e viceversa. Tutto questo Lady Diana non lo avrebbe permesso. "I due fratelli faranno pace" parola di Omid Scobie, uno dei due autori di Finding Freedom, il libro sulla storia d'amore tra Harry d'Inghilterra e l'ex attrice approdata alla corte di Elisabetta Il e mai amata dalla Royal Family.

Il libro è uscito in Gran Bretagna (il 27 agosto sarà disponibile anche in Italia) e ha sollevato numerose polemiche. Non è chiaro se dietro ci sia lo zampino di Meghan e Harry, sta di fatto che gli autori sono molto ben informati. È emerso, infatti, che l'ex attrice, nonostante le buone intenzioni, non è mai stata ospite gradita a Kensington Palace. Kate le avrebbe perfino rifiutato un passaggio sulla sua Land Rover in occasione di una giornata di shopping nelle stesse strade di Londra. Poi Kate le avrebbe chiesto scusa per lo sgarbo con un mazzo di fiori, ma l'americana se la sarebbe legata al dito.

La Regina invece, appresa la notizia che i due neo sposi volevano abbandonare la Corona, avrebbe mandato un valletto a informare il nipote che gli avrebbe concesso udienza dopo un mese. Nel frattempo si arrangiasse. Ecco, se c'è una cosa che la Markle non sopportava della vita regale, era quella di essere considerata e trattata come un'eterna numero due. Adesso, il giornalista britannico sostiene che Lady Diana, appassionata di "trasparenza", avrebbe lottato per ricucire i rapporti tra William, 38 anni, e Harry, 35. Parlando a ET Online, Omid Scobie ha detto: "Penso che la trasparenza sia sempre stata qualcosa di veramente importante per Diana, ed è qualcosa che non abbiamo visto molto negli ultimi mesi o negli ultimi anni con Harry e il modo in cui è stato trattato all'interno della famiglia reale. Diana avrebbe difeso i figli. Quello che è accaduto rispecchia alcune delle sfide che ha dovuto affrontare lei stessa, ma penso che la relazione di Harry e William oggi non sia finita. Torneranno in pista insieme".