Quella battutaccia di William a Meghan che accelerò l'addio di Harry

La versione di Harry e Meghan sull'addio alla Corona inglese. E' quella contenuta nel libro appena uscito "Libertà", scritto dai reporter americani Omid Scobie e Carolyn Durand, che in un'intervista a "La Repubblica" anticipano alcuni succosissimi contenuti del volume. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto complicatissimo della giovane coppia con il fratelli di Herry, William, e la moglie Kate. Fu proprio una battutaccia di William, secondo Scobie e Durand, a far cominciare subito il rapporto con il piede sbagliato. Quando conobbe Meghan, infatti, il futuro Re esordì con un infelicissimo "Sei tu quella che ha tolto il sorriso a mio fratello!".

Da allora la situazione non potè che precipitare, benché la Regina. secondo gli autori, abbia tentato alla fine di recuperare il rapporto con Harry dicendogli che sarebbe potuto "tornare a casa" in qualsiasi momento avrebbe voluto. Cosa che, però, per Scobie e Durand Harry e Meghan non faranno mai. Anche perché Harry ha detto di essersi sentito trattato peggio di Andrea, coinvolto nello scandalo imperdonabile. Un torto irreparabile per il secondogenito di Diana.