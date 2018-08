Trump e il figlio segreto, l'ex portiere ora può parlare

Dino Sajudin, ex portiere della Trump World Tower, dice di essere a conoscenza di una presunta relazione clandestina tra il presidente Donald Trump ed una ex governante, che ha portato anche alla nascita di un bambino. Adesso per la prima volta può parlare apertamente di questa storia perché è appena stato sciolto da un contratto di riservatezza stipulato con American Media Inc. (The National Enquirer) che gli aveva proibito di rivelare la notizia.

La CNN ha ottenuto in esclusiva una copia del contratto tra Sajudin e l’AMI, che sembra esser stato firmato il 15 novembre 2015 e che afferma che l’AMI ha diritti esclusivi sulla storia di Sajudin. Non menziona dettagli specifici della storia oltre a riportare che: "La fonte fornirà ad AMI informazioni sul figlio illegittimo di Donald Trump...". Il contratto stabilisce anche che Sajudin potrebbe arrivare a ricevere una somma di $ 30.000 “al momento della pubblicazione". Questo stesso contratto prevede una penale di circa un milione di dollari nel caso Sajudin non dovesse rispettare questa disposizione.

"Il signor Sajudin non è stato in grado di discutere le circostanze del suo accordo con American Media Inc. e la storia che ha venduto loro, a causa di una significativa penalità finanziaria", ha detto Marc Held, l’avvocato di Sajudin, alla CNN. "Recentemente, l'AMI ha rilasciato Sajudin dai termini del suo accordo e ora è in grado di parlare sia della sua esperienza con loro, così come della sua storia, e spera che la verità venga a galla in un futuro prossimo.

Sajudin ha dichiarato alla CNN: "Ho scoperto che un accordo confidenziale che avevo con l’AMI in merito a una storia sul presidente è trapelato alla stampa, ed io posso confermare che mentre lavoravo alla Trump World Tower mi è stato detto di non criticare l'ex governante del presidente Trump poiché non solo aveva avuto una relazione con il presidente Trump, ma hanno anche avuto un figlio insieme". La storia di Sajudin non è ancora stata confermata, ma ha scatenato una tempesta sui media ed i social.