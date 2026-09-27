Giochini da smascherare

Editoriale

Ma quali sondaggi... Su queste colonne, Luigi Crespi lo spiega da mesi: l’analisi scientifica dei dati è stata piano piano affiancata e poi sostituita da una pura operazione di «spin», cioè di manipolazione e propaganda, a volte alle spalle degli stessi istituti demoscopici.

Dai numeri spunta un fenomeno utile a una certa narrazione? E allora lo si esalta, lo si pompa, lo si rilancia nei talk show, per realizzare il meccanismo della «profezia che si autoavvera».

Dalle stesse cifre viene fuori invece una tendenza politica che non piace alla sinistra e ai suoi media di riferimento? E allora la si tiene bassa, si evita di commentarla, per evitare che quella sfumatura entri nel dibattito pubblico e nella percezione dei cittadini.

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📌Luigi Crespi: "Svelo l’uso politico dei sondaggi"



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Si prendano un paio di esempi opposti riguardanti Roberto Vannacci e Futuro Nazionale. Badate bene: in questo caso Vannacci c’entra fino a un certo punto, nel senso che è più oggetto che soggetto di questa manipolazione. I dati che lo riguardano rappresentano semmai lo strumento scelto dalla sinistra per la propria operazione propagandistica.

E allora ecco il primo esempio: durante la primavera-estate, registrando una tendenza verissima, i sondaggi hanno fotografato una crescita costante del neonato partito di Vannacci. Risultato? In modo tambureggiante, in tv e sui giornali, quel trend è stato commentato, valorizzato, coccolato. Si è atteso e poi celebrato il sorpasso sulla Lega. Insomma, si è accompagnato un fenomeno creando l’«ambiente» mediatico più adatto per farlo crescere ancora.

Occhio invece al secondo esempio: per carità, sono solo piccoli segnali che non devono né esaltare gli avversari di Vannacci né deprimere i suoi ammiratori. Ma questa settimana ben due sondaggi hanno registrato un arretramento di Futuro Nazionale, e anche un’altra analisi (Arcadia di Domenico Giordano) segnala una frenata sui canali social. In questo caso, però, siccome il racconto non giova alla narrazione di sinistra, non ne parla nessuno.

Ape La conferma l’avremo dopo le suppletive di oggi a Reggio Calabria. Se il risultato del candidato vannacciano, pur perdente, sarà robusto, vedrete come i talk lo pomperanno. Se invece sarà deludente, si volterà pagina e di Reggio Calabria non si parlerà più. Altro che TeleMeloni...