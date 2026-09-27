Alta tensione

Whelford è usata dalle forze americane per attacchi mirati e limitati in Iran

Alta tensione nel Regno Unito: la polizia del Gloucestershire ha evacuato alcune abitazioni nei pressi di una base aerea a Whelford, nell’Inghilterra occidentale, utilizzata dagli Stati Uniti e ha arrestato diversi uomini per sospetti reati legati a esplosivi. La zona si trova vicino alla RAF Fairford, una base utilizzata dalle forze americane per attacchi mirati e limitati durante il conflitto con l’Iran.

La polizia ha riferito che diversi uomini sono stati fermati con l’accusa di violazioni dell’Explosives Act e che esperti artificieri dell’esercito stanno esaminando alcuni veicoli. “È stato istituito un cordone di sicurezza, ma vogliamo rassicurare la popolazione: riteniamo che l’incidente sia sotto controllo”, ha dichiarato la polizia.

L’episodio si inserisce in uno scenario geopolitico estremamente complesso. “Possiamo essere rassicurati: i nostri se stanno occupando”, ha dichiarato Wes Streeting, segretario di Stato per la difesa nel governo laburista di Andy Burnham

“Vorrei ringraziare tutte le squadre di emergenza especialistiche che hanno agito così rapidamente in relazione all’incidente nel Gloucestershire”, ha scritto su X. È esattamente per questo che le nostre squadre di risposta alle emergenze e le Forze armate sono pronte a intervenire 24 ore su 24, sette giorni su sette”, ha aggiunto, senza fornire dettagli sulla natura dell’incidente.