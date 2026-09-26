Lituania, incidente durante le esercitazioni. Feriti dei militari italiani

INCIDENTE

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, quattro militari italiani sono rimasti feriti nel corso di un incidente avvenuto durante un’esercitazione a fuoco in Lettonia. Il fatto, avvenuto presso l’area addestrativa di Ādaži, ha coinvolto quattro membri dell’11esimo Reggimento Bersaglieri impegnati nell’ambito della missione Nato Forward Land Forces (Flf). Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma il sinistro sarebbe stato provocato da un’arma da fuoco non automatizzata installata su un veicolo militare italiano, con i colpi esplosi che hanno raggiunto un altro veicolo militare italiano sul quale si trovavano i militari coinvolti.

I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga per essere sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari. A quanto si apprende, solo uno presenta condizioni più serie anche se nessuno risulta in pericolo di vita.