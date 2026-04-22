Flotilla accolta alla Camera da Boldrini e Ascari: lo show anti Israele

Oggi alle 14.30 la flotta ospite del Pd, M5S e Avs a Montecitorio «Per discutere le fasi della missione e fare pressioni sul governo»

Francesca Musacchio 22 aprile 2026 a

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La Flotilla si prepara a ripartire da Siracusa verso Gaza e oggi alla Camera, ospite di Pd, Movimento 5 Stelle e Avs, terrà la conferenza stampa convocata alla vigilia della partenza prevista per venerdì dal porto di Siracusa.

L’appuntamento è fissato per le 14.30 e il titolo scelto è già una linea politica: «La partenza della Flotilla per denunciare il silenzio e la complicità istituzionale». A ospitare l’iniziativa saranno Laura Boldrini per il Pd, Stefania Ascari e Antonio Ferrara per il Movimento 5 Stelle, Laura Grimaldi per Avs. In sala è prevista la presenza anche di esponenti della Global Sumud Flotilla, rappresentanti di Gkn, Maya Issa del Movimento Studenti Palestinesi, oltre a rappresentanti di Greenpeace, della ong spagnola Open Arms e di Banca Etica. Il comunicato che accompagna il volantino lega in modo diretto la conferenza stampa alla missione in mare: «La delegazione italiana Global Sumud Flotilla terrà la conferenza stampa alla Camera dei Deputati il 22 aprile alle 14.30 alle 15.30, prima dell’imminente partenza, per discutere i punti e le fasi della missione e continuare a fare pressione sul governo italiano perché cessi immediatamente ogni cooperazione militare ed economica con Israele».

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Nello stesso testo si annunciano anche «aggiornamenti in merito ai dettagli del processo che vede coinvolto l’equipaggio italiano come parte lesa per il trattamento ricevuto dal rapimento in acque internazionali alle carceri israeliane». La chiusura è una chiamata esplicita alla mobilitazione: «Una giornata importante, un passaggio obbligato prima di salpare di nuovo e provare a rompere l’assedio». E mentre la politica apre le porte del Parlamento, la macchina logistica si muove già in Sicilia. Ad Augusta, nel Siracusano, sono al momento ormeggiate circa 25 imbarcazioni destinate a entrare nella Global Sumud Flotilla. Dalla Spagna ne stanno arrivando altre 30. L’obiettivo è comporre una missione di circa 500 persone. In questi giorni, in varie località siciliane, sono stati organizzati eventi di accompagnamento.

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A Castellammare del Golfo si sono tenuti incontri e iniziative musicali. Oggi, invece, è previsto il carico delle imbarcazioni ad Augusta, mentre domani tutte le barche dovranno convergere su Siracusa. Il giorno dopo è attesa la partenza, «con l’intento di creare un canale umanitario permanente», spiegano gli organizzatori. Sui social il lancio della seconda missione della Flottilia è attivo da tempo con post che accusano Israele di genocidio e lo paragonano al regime nazista: «Israele è una macchina veloce senza controllo su un rettilineo e porterà con sé chiunque si trovi in mezzo prima di schiantarsi - si legge sui canali social di Global Sumud Italia - Abbiamo già visto schegge impazzite nella storia. I tedeschi degli anni ’30 del secolo scorso sono l'esempio più calzante. Disumanizzazione, spietatezza, genocidio, occupazione, sterminio».