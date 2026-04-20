Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: scandalo a luci rosse sulla Flotilla (lunedì 20 aprile)

Foto: Osho

Osho 20 aprile 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 20 aprile 2026. Dal war movie alla commedia sexy in acque internazionali: un repentino cambio di genere. Altro che Flotilla, piuttosto un sequel di Love Boat, la famosissima serie americana a cavallo tra gli anni '70 e '80. Il velo viene impietosamente squarciato da un reportage del New York Post: la «Flotilla della libertà» di Greta Thunberg, partita domenica da Barcellona per un altro viaggio anti-Israele verso Gaza, è stata scossa da uno scandalo a luci rosse. In pratica, uno dei suoi leader «woke», il brasiliano Thiago Ávila, è stato accusato di «comportamento sessuale scorretto» a danno di almeno tre volontarie.