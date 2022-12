Oroscopo 2023 di Branko, fosca profezia sui migranti. E la sinistra non la salvano neanche le stelle

21 dicembre 2022 a

La fine dell'anno è tempo di bilanci e buoni propositi per il futuro, ma anche l'occasione per abbandonarsi alle previsioni dell'oroscopo 2023. Tra gli astrologi più amati e ascoltati c'è Branko che in un'intervista a Chi non solo fornisce indicazioni a i vari segni dello Zodiaco, ma prova a prevedere la fortuna dei politici nell'anno che verrà e alcuni grandi eventi, non proprio tranquillizzanti.

L'astrologo spiega come stiamo entrando in una nuova fase astrale, quella dell'Acquario, che inizia dopo il 7 marzo. Cosa vuol dire? "I prossimi mesi saranno difficili ed enigmatici, ma esaltanti". Ma occhio ai "segnali" del cielo, alcuni un po' inquietanti a dire il vero. "La congiunzione Saturno-Nettuno ci riporta al passaggio precedente tra il 1845-1849, gli anni della grande carestia in Irlanda e dell’esodo degli irlandesi verso l’America. L’Europa deve prepararsi all’arrivo in massa di nuovi migranti accettando la severa lezione di Saturno che ci toglierà più di una illusione", afferma Branko. In soccorso arriva Giove che "aiuterà l’economia".

L'astrologo rivendica di aver previsto a suo modo la pandemia di Covid ("dissi che era in arrivo un male nuovo e misterioso e ne previdi l’inizio per il marzo 2020. Dissi addirittura che sarebbe fuggito da un laboratorio"). E sulla grande fonte di preoccupazione internazionale di oggi, ossia la guerra in Ucraina, le stelle non offrono segnali positivi: "L’oroscopo di Zelensky è inquietante".

E l'oroscopo dei politici italiani? Giorgia Meloni è "in gran forma", perché "fino a maggio potrebbe avere qualche problema", ma "fino a tutto dicembre 2023 Giove in Toro le offre adeguata protezione". Stelle benevole anche con Matteo Renzi che "può essere frenato solo dalla sua presunzione", ma "tornerà in sella". Enigmatico il quadro di Matteo Salvini che nel 2019 "aveva un cielo bellissimo, ma non lo ha sfruttato". Per quanto riguarda le opposizioni di Pd e Movimento 5 stelle, Branko non entra nel dettaglio ma le previsioni astrologiche sembrano fosche. Che ne sarà della sinistra? "Le stelle non salvano nessuno di loro", taglia corto l'astrologo.