La nuova variante del Covid che arriva dalla Cina

Si avvicinano le feste natalizie e per tanti torna la preoccupazione di ammalarsi. In molti si interrogano sui sintomi, per capire le differenze tra l'influenza e la nuova variante del Covid.

L'ultima individuata tra gli esperti è denominata BF.7 o BA.5.2.1.7. Si tratta di una sottovariante di BA.5, a sua volta figlia di Omicron, l'ultima “variante di preoccupazione” classificata dall'Oms. Scoperta alla fine del 2021 in Sudafrica, Omicron si è evoluta in diverse sottovarianti particolarmente mutate ed elusive, delle quali BA.4 e BA.5 sono diventate quelle dominanti. Il secondo richiamo del vaccino anti Covid si basa proprio su una formulazione aggiornata su di esse. Ma anche questi ceppi continuano a mutare ed evolvere. Ora BF.7, emersa da BA.5, è una delle ultime sottovarianti a finire sotto la lente di ingrandimento degli esperti a causa delle sue peculiarità.

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la variante Omicron rappresenta la quasi totalità delle sequenze rilevate nei tamponi dei pazienti Covid in Italia, con una percentuale del 99,96 percento (lo 0,04 percento residuo fa riferimento a ricombinanti tra Omicron e Delta,). Fra esse, BA.5 è quella maggiormente rappresentata, con il 92,41 percento dei casi suddivisi in oltre 140 diversi lignaggi, compreso BF.7, che con il 12,32 percento di rilievi (al 2 dicembre) è al secondo posto, subito dietro BQ.1.1. al 13,25 percento.

BF.7 è stata identificata in molti altri Paesi dell'Unione Europea, come Francia, Germania e Belgio, oltre a Stati Uniti, India e Regno Unito. Ma è soprattutto in Cina dove sta creando problemi. Comespecificato a Global Times dal dottor Li Tongzeng dell'ospedale Xiaotangshan di Pechino, BF.7 «ha una maggiore capacità di fuga immunitaria, un periodo di incubazione più breve e una velocità di trasmissione più rapida».