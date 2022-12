Stasera Italia, Vaia: perché il Covid è quasi finito. E tira fuori i dati

Valentina Bertoli 20 dicembre 2022 a

a

a

Natale è alle porte. Le famiglie, seppur colpite dai prezzi in rialzo, sono pronte a riunirsi per festeggiare e stare in compagnia. Una domanda, però, attanaglia gli italiani: come comportarsi ? Si può ritenere superata l’emergenza covid ? L'obbligo di indossare le mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, sarà prorogato. Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani” è ospite a Stasera Italia su Rete 4, e offre prospettive rassicuranti: “Il covid è quasi finito”.

"Un milione di morti", la ricerca che imbarazza Pechino. Da zero-Covid al caos

Secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità si è verificato un calo importante nel numero di contagiati da Covid-19. La pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive, fattore di cruciale importanza, è sempre rimasta sotto controllo. Le profezie dei virologi sembrano guardare con ottimismo al futuro. Ribadendo l’importanza delle vaccinazioni, gli esperti garantiscono un periodo di vacanze all’insegna della serenità e della spensieratezza.

Dopo il Covid il picco dell'influenza (e la carenza di farmaci). Sarà ancora un Natale in ansia

Il direttore generale dell’ospedale Spallanzani ha usato parole chiare e dirette: “Il covid è quasi finito”. Poi, mostrando ai telespettatori il grafico della curva dei contagi, ha spiegato meglio: “La curva ci mostra anche il dato delle terapie intensive, che è dimezzato”. Il virus non rovinerà le feste, ma Vaia ha consigliato comunque di fare attenzione ai più deboli: “La malattia è ormai abbastanza controllata. Il virus si ferma alle prime vie aeree, non va nei polmoni, salvo le persone più fragili. Utilizziamo cautela con persone anziane e delicate”.