Maltempo, allerta arancione in Puglia, nubifragi nel Catanzarese

Allerta arancione sulla Puglia, gialla su altre 5 regioni: Calabria, settori di Sicilia, parte di Lazio, Campania e Puglia. Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, secondo la Protezione Civile, riguarderanno la Puglia, specie settori meridionali, e precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia, specie settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Frane, strade chiuse e famiglie isolate. Nubifragio nel Messinese

Nella notte, intanto, un nubifragio si è abbattuto anche sulla Calabria, interessando la fascia ionica del Catanzarese. Un violento nubifragio ha colpito la costa tirrenica della Sicilia, soprattutto nei Comuni del Messinese come Barcellona Pozzo di Gotto dove si sono registrati allagamenti, nel centro del paese con strade trasformate in fiumi. Grave anche la situazione nell’ospedale dove è piovuto dal soffitto in alcuni reparti. Il torrente Longano è esondato travolgendo le auto in sosta. I vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi per liberare le persone intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Il comando provinciale ha richiesto squadre di rinforzo dalle altre province siciliane.