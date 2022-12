Un nubifragio si abbatte sul Messinese: strade chiuse, allagamenti e ambulanze bloccate

03 dicembre 2022 a

Sempre più grave il bilancio del nubifragio che si è abbattuto sul territorio del Messinese. Le fortissime piogge hanno provocato frane e smottamenti, provocando l'isolamento di molte famiglie della zona. Come se non bastasse, conseguenze terribili anche per molti automobilisti rimasti intrappolati nelle loro automobili. Il nubifragio ha costretto la Protezione civile a chiudere un tratto dell'autostrada A20 con uscita obbligatoria a Barcellona Pozzo di Gotto. Una frana ha invaso la strada statale 185 "di Sella Mandrazzi" che è stata chiusa nel tratto che attraversa il comune di Francavilla di Sicilia in entrambe le direzioni.

"Boom di chiamate". La centrale operativa va in tilt dopo la bomba d'acqua

Una voragine si è inoltre aperta sul ponte della strada che dal lungomare di Marchesana tra contrada Cannotta a Terme Vigliatore. Il ponte è stato chiuso ed è vigilato dagli uomini della protezione civile regionale che stanno soccorrendo decine di automobilisti lungo la strada per Milazzo, tra cui una ambulanza in missione per soccorrere infartuato rimasta bloccata a causa dell'acqua alta. I sanitari sono stati presi a bordo da volontari con un fuoristrada e condotti dalla persona in pericolo di vita. A Novara di Sicilia sono caduti 220 mm di pioggia in 3 ore, a Barcellona pozzo di Gotto 150 mm.