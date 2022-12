Bomba d'acqua a Roma, centrale operativa in tilt: "Boom di chiamate"

03 dicembre 2022 a

Una bomba d'acqua ha colpito la Capitale provocando allagamenti e disagi alla circolazione. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, nel corso della notte, hanno effettuato 250 interventi in supporto ai vigili del fuoco e alla protezione civile, per mettere in sicurezza la circolazione stradale. Decine gli interventi anche dei vigili del fuoco che hanno lavorato per allagamenti in particolare nel quadrante sud est della Capitale.

Disagi anche fuori dal Gra, sulla Tuscolana, a Cinecitta' e ai Castelli. Diversi gli automobilisti soccorsi nella auto in panne. A Roma sottopassi osservati speciali, come quello di via Appia Nuova al chilometro 16, chiuso in entrambe le direzioni con il traffico deviato sulle complanari. Allagate anche via Prenestina, in prossimità di via Togliatti, allagato anche piazzale delle Crociate, via Polense, via Collatina, e il sottopasso Tre Fontane. Disagi ormai risolti in nella galleria Giovanni XXIII per un incidente senza feriti. Chiuso per allagamento la stazione Lepanto sulla linea della metro A. A Guidonia Montecelio, un fulmine potrebbe essere la causa dell'incendio che siè innescato in un garage al piano interrato di una palazzina in via Carlo Todini. Evacuate sotto la pioggia torrenziale poco dopo le 4, le famiglie residenti ai piani sovrastanti. La bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Capitale ha provocato un picco di chiamate al Numero unico di emergenza 112 per allagamenti, ma anche per incendi dovuti a probabili corto circuiti a causa della forte pioggia. Il picco si è registrato dalle 11 di questa mattina, con richieste che stavano mettendo in difficoltà i Vigili del fuoco: per questo è stata attivata la procedura del 'filtro laico' per dare priorità a questo tipo di interventi d'emergenza. C'è stata anche una chiamata per uno smottamento al canile di Muratella.