Meteo, quando arriva il grande freddo. Le previsioni di Giuliacci dopo il ciclone

La prima tempesta autunnale ha colpito l'Italia lunedì scorso e i suoi strascichi ancora si sentono su ampie zone della Penisola. Nelle ultime 48 ore ci sono state piogge su molte regioni, ma anche neve a bassa quota, venti forti e mari in tempesta. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Quando tornerà il freddo? A queste domande ha risposto il sito del meteorologo Mario Giualiaacci, meteogiuliacci.it, che ricorda come la perturbazione atlantica abbia generato un ciclone extratropicale, " probabilmente il più intenso che abbia traversato l’Italia negli ultimi mesi".

Sarà un martedì da incubo nel Lazio: temporali, vento e mareggiate

Il valore di pressione osservato nella parte centrale è sceso a livelli insoliti per l'Italia, nota i meteorologi, attivando venti forti e umidi da sudovest e piogge abbondantissime su Centro Italia e Nord Itali. "Ora il maltempo sta flagellando il Meridione e durerà ancora un paio di giorni".

Scuole chiuse domani nel Lazio, i Comuni interessati

Drammatiche le immagini che arrivano dal litorale romano, dove la mareggiata ha colpito duro. Ma cosa ci aspetta finita la sfuriata del ciclone? "La seconda parte della settimana sarà caratterizzata da tempo un po' più stabile al Centro/nord, mentre al Mezzogiorno (e in particolare la parte ionica) permarrà una diffusa instabilità. L'ingrediente principale rimarrà la variabilità, oltre al fatto che per un po' di tempo non si andrà sopra le medie. Freddo tipico del periodo, con possibile accentuazione", spiega il sito di Giuliacci.