Maltempo, famiglie intrappolate nelle case a Fiumicino. Caos ai Castelli

22 novembre 2022 a

a

a

Nella notte i Vigili del fuoco di Roma hanno effettuato circa 80 interventi a causa del maltempo. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina , dove si è intervenuti per richieste legate a tipologie di interventi come alberi e rami pericolanti, insegne instabili, allagamenti e danni d’acqua in generale.

Ecco perché ha ucciso la colombiana, Il piano folle del killer di Prati

I Vigili del fuoco sono impegnati con quattro squadre e nucleo sommozzatori, supportati nelle operazioni da un mezzo anfibio, a Fiumicino, in via del Passo della Sentinella, nei pressi della foce del Tevere. Sono in atto soccorsi a persone bloccate dall’acqua nelle loro abitazioni. Svolti finora un centinaio di operazioni per alberi caduti, insegne pericolanti, allagamenti e danni d’acqua in genere per le intense piogge e le raffiche di vento che stanno interessando dalla notte la Capitale e il territorio circostante: Prenestina e Tiburtina le zone più colpite nella città, mentre interventi sono in corso ad Ardea, Carpineto Romano, Velletri, Zagarolo, San Cesario e Rocca di Papa.

Metro B chiusa, per migliaia di romani mattinata d'inferno

Una forte mareggiata con onde molto alte si è abbattuta questa mattina sul litorale di Ostia. A causa del maltempo che pervade da questa mattina in tutta la provincia di Roma, la marea ha invaso la spiaggia fino ad arrivare agli stabilimenti balneari. Danni alle strutture, dismesse per la stagione invernale, ma nessun ferito. L’acqua si è spinta fino alle case, a ridosso del Tevere, allagando alcune abitazioni. In questo momento circa dieci squadre dei vigili del fuoco stanno operando per aiutare i residenti che non riescono a lasciare le abitazioni, soprattutto disabili e anziani. Sul posto anche sommozzatori e due anfibi.