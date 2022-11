La mareggiata spaventa Ostia: crolla una banchina, case evacuate. I danni alla spiaggia

22 novembre 2022

Mareggiata nella notte sul litorale romano, strade allagate e rami caduti. A Ostia si contano i danni. Paura questa mattina in zona Idroscalo, dove è crollata una porzione della banchina di protezione in prossimità del tratto costiero. A seguito dell’evento, si stanno registrando degli allagamenti, allo stato, di portata limitata e monitorati da vigili del fuoco, Protezione Civile e carabinieri, intervenuti sul posto. Nessun ferito. A scopo precauzionale, gli occupanti di 3 abitazioni sono stati temporaneamente allontanati. Le precipitazioni sulla Capitale non hanno creato, finora, gravi criticità. È quanto si apprende dalla protezione civile che monitora la situazione su Roma da ieri sera. L’ordinanza firmata ieri dal sindaco Roberto Gualtieri dispone la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado a Ostia. Per quanto riguarda il resto della città, oggi sono chiusi parchi, giardini, ville storiche e cimiteri.