Covid finito? Biden smentito da Fauci: "Variante sospetta all'orizzonte"

La pandemia di Covid è finita? Il presidente americano Joe Biden ne è sicuro ma il suo consigliere medico capo Anthony Fauci smorza gli entusiasmi dell'inquilino della Casa Bianca. Anzi, annunci anche all'orizzonte c'è una variante "sospetta" che rischia di peggiorare la situazione.

Il famoso scienziato italo-americano, che a dicembre si dimetterà da consigliere della Casa Bianca e dalla direzione dell'Istituto nazionale per le malattie infettive (Niaid) ma è tutt'ora in carica, ha affermato infatti che è "improbabile" che gli Stati Uniti riusciranno a eradicare Covid-19 . Durante un colloquio con il Center for Strategic and International Studies il virologo ha detto: "Non siamo dove dobbiamo essere se vogliamo parlare di convivenza con il virus perché sappiamo che non lo elimineremo". "La domanda che ci poniamo: ’Riusciremo a eliminarlo dal nostro Paese o dalla maggior parte del mondo?’ E la risposta è improbabile, perché è altamente trasmissibile e anche l’immunità indotta dal vaccino o dall’infezione è transitoria". Poi Fauci ha messo in guardia su "una nuova variante sospetta", la Ba2.75.2, che è all’orizzonte.

Ma cosa aveva detto Biden? "La pandemia è finita. Se guardi, nessuno indossa le mascherine. Tutti sembrano essere in ottima forma. Ed è per questo che penso che la situazione sia cambiata", aveva detto il presidente degli Stati Uniti durante un’intervista alla Cbs. "Non posso rispondere sul come mai Biden sia arrivato alla conclusione che la pandemia sia finita, quello che per noi è chiaro è che la pandemia è ancora in corso. Ed è importante che gli Stati membri preparino la somministrazione dei vaccini, in particolare quelli adattati, per prevenire una maggiore diffusione di questa malattia in Europa", è il commento di Steffen Thirstrup, dirigente medico dell’Ema, l'agenzia europea del farmaco, secondo cui avremo ancora a che fare con il coronavirus.